高雄登革熱疫情延燒 韓國瑜：不能因政黨不同就幸災樂禍

2019-06-22 21:22

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市登革熱疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌呼籲「地方首長要苦民所苦」，高雄市長韓國瑜今天在台中造勢大會上表示，2015年高雄爆發登革熱、2016年美濃大地震，中央都傾全力協助地方，今天執政黨卻因為政黨不同，幸災樂禍、看你鬧笑話、出洋相，太可怕了。

韓國瑜表示，最近高雄市登革熱疫情沸沸揚揚，他心裡覺得很奇怪，記得2015年高雄爆發登革熱，行政院副院長張善政立刻到高雄，結合中央到地方的資源，傾全力協助高雄；2016年美濃大地震，台南市長是賴清德，當時9棟房屋全倒，死掉217人，行政院長又是張善政，立刻到台南，配合台南市政府做所有救災、搶災、災後重建工作，立刻撥款給台南市政府。

韓國瑜話鋒一轉說，今天執政黨是怎麼看不同城市發生的天災人禍？不能因為政黨不同，就幸災樂禍，這是不對的，所有台灣人民都是生命共同體，不能因為不是自己人執政，就看你鬧笑話、出洋相，太可怕了。

韓國瑜也說，20多年前，他是立委，在立法院常看到一個人看到人就鞠躬、拜託，跟他鞠了100次躬，那個人就是蔡同榮，蔡堅持公投立法，外號叫「蔡公投」，蔡同榮和他的政黨、意識形態、想法不一樣，但蔡同榮堅持理想，所以他尊重蔡同榮。

韓國瑜表示，公投法好不容易通過，現在卻修法，今天的民進黨的官員們、黨工們還值得尊敬嗎？民進黨每件事都為了權力，每件事都做得離人民越來越遠，民進黨熱情、愛鄉土的精神已經完全失去了，他替民進黨感到悲哀，希望大家給民進黨教訓，讓他們下台。

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