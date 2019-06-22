盧秀燕未出席台中造勢 韓粉「出征」怒嗆：不去台中市了！

2019-06-22 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日參與在台中舉辦的造勢活動，台中市長盧秀燕強調保持行政中立，日前就表態不會出席。不過卻有部分韓粉因此不滿，「進攻」盧秀燕臉書痛罵「忘恩負義」；甚至揚言「不去台中市了」！

綜合媒體報導，盧秀燕強調中立，上月底開始就閉口不談黨內初選，日前不但沒有應初選參選人郭台銘邀約前往逢甲夜市，日前也宣布不會出現在韓國瑜今日台中造勢現場。保持中立的立場。

不過盧秀燕此舉卻引來部分韓粉不滿，儘管韓國瑜日前親自前往盧秀燕臉書留言，要求韓粉「不要攻擊我的好朋友盧秀燕」，還是立刻有韓粉在下方留言「聼韓市長的話，沒有攻擊盧市長。台中人只是對她缺乏道義勇氣失望而已！三年後就不再投她了！」

今日也有不少韓粉「出征」盧秀燕臉書，痛批「忘恩負義燕子」、「胡自強前市長都來了」、「去年11月24韓市長怎様幫你站台，如今韓市長要在台中造勢，你身為台中的大家長不出席，這樣説得過去嗎？」、「不去台中市了，敬謝不敏」、「盧小姐，已不是我讚賞的人。瞧不起妳」、「盧市長…選前禿子漢子燕子…選後呢？」、「不去台中市了」。

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