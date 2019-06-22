蔡英文：推動新南向政策 新住民是最大資產

2019-06-22 17:47

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨婦女部今天在桃園舉辦新住民幹部座談，總統蔡英文在黨主席卓榮泰等人陪同下出席，她致詞時提到，台灣新南向政策，新住民的姊妹是台灣最大的優勢與資產，未來總統大選，新住民將扮演「關鍵中的關鍵」，也希望發揮「一加一大於二」的精神，凝結更多社會力量，讓台灣可以更好。

蔡總統在桃園市長鄭文燦、卓榮泰、立委鄭運鵬、鄭寶清等人陪同下參加「民主新助力、Women在一起」活動，受到數百名新住民婦女幹部熱情歡迎，新住民贈送特有食品，預祝蔡總統高票當選，蔡總統也和新住民婦女幹部合影，場面相當熱絡。

蔡總統也提到，現在政府推行新南向政策，最大的優勢與資產就是台灣有很多新住民姊妹，而新住民的語文能力也發揮很大的助力。而政府也注意到新住民第二代教育問題，未來在國中、國小教育過程，將會有更多資源跟管道，讓孩子真正了解、學習到不同國家文化，讓台灣變成一個真正豐富而且多元的地方。

蔡總統說，政府考量到新住民姊妹們必須兼顧工作與家庭，因此延長移民署辦公時間，讓新住民姊妹到移民署辦事比較方便。

最後，蔡總統也感謝在場很多人在上一次選舉中，與她一起打拚，同時加入助選團，給了她很大的鼓勵跟幫助；蔡總統說，距離選舉越來越近，民進黨如果可以繼續執政的話，應該是可以為新住民做最多事情的政黨，她也希望新住民能給她有機會繼續服務，讓民進黨贏得勝選，繼續執政。

蔡總統說，新住民朋友的支持是贏得勝選「關鍵中的關鍵」，明年選舉也是一場硬仗，拜託住新住民在關鍵的時刻，一起加入民進黨的隊伍，最後也拜託新住民朋友發揮「一加一大於二」的精神，凝結更多社會力量，讓台灣可以更好，讓人民的生活更好。

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