單身、婚育家庭租金補貼 國民黨團控：政策買票

2019-06-21 17:05

〔記者陳昀／台北報導〕行政院昨天核定單身青年及鼓勵婚育租金補貼方案，預計今年9月起受理申請；但立法院國民黨團今天質疑，蔡政府執政3年多，選舉將至才密集推出優惠措施，很明顯就是政策買票。

國民黨團總召曾銘宗指出，這些優惠政策的大方向，國民黨團支持，但他想問，民進黨已經執政3年多，為什麼過去都不研議，到選舉將近的節骨眼才密集推出優惠政策？

曾銘宗表示，國民黨團強烈懷疑政院現在密集推出優惠措施，這項租屋補貼還只試辦一年，根本就是為了年底選舉，完全就是政策買票，必須強力譴責。

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