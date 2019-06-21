蔡英文與立委餐敘 操盤手定調：不攻擊柯P、爭取柯粉

2019-06-21 16:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統今天在官邸與黨內新潮流系、蘇系、綠色友誼連線立委餐敘，不過蔡英文並沒有多言。據轉述，負責操盤蔡英文選戰的前副行政院長林錫耀指出，韓國瑜雖然在下降中，不過仍有市場，現在的變數是柯文哲。林錫耀也定調，對柯文哲的態度就是不要攻擊他，萬一「三咖嘟（3人參選）」，還是要爭取柯粉支持，他也坦言，若柯文哲出來參選2020總統，的確對民進黨會有很大的影響。

蔡總統從16日開始，連續宴請黨內正國會、英派、海派、謝系立委，以及部分縣市黨部主委，今天中午則是邀請「新蘇連」立委到官邸吃便當。今天立委發言十分踴躍，多聚焦於跟小黨競合、黨內整合與假訊息防治。

與會人士指出，一開始林錫耀就說，現在是團結的時刻，不能鬆懈，韓國瑜（影響力）即使在下降中，仍有其市場存在，韓粉還是很多，必須要謹慎。國民黨7月初才會產出總統候選人，這段時間是民進黨整合很好的時機，但他現在也沒辦法斷定國民黨誰會出線。

林錫耀也指出，現在還有個變數是柯文哲，不知道他會不會出來選，對柯文哲的態度就是不要攻擊他，之前MG149案（前國民黨立委羅淑蕾告發台北市長柯文哲涉嫌在台大外科加護病房任職期間，違法私設MG149帳戶）等等，也不要得罪柯粉，萬一屆時三咖嘟（國民黨、柯文哲、民進黨3方參選總統），還是要爭取柯粉支持。柯文哲出來的確會有很大的影響。

林錫耀說完後，各立委也提到各自選區狀況與建言，多聚焦於幾個重點，第一、與小黨合作部分，一名蘇系立委說，應該要好好處理，也可以多邀請年輕人加入政黨。也有一名高雄立委說，基進黨等小黨跟民進黨的關係很好，如何跟他們合作，希望黨中央可以有辦法。

第二、多名立委也提到黨內團結問題，一名台南立委說，若沒有賴清德，民進黨在這波初選潮中已經被邊緣化，賴清德是需要被統合的一股力量。

第三、也有不少立委談到假訊息，雖然已經有進步，澄清速度較快，不過還是有很多事情困擾大家，有一名彰化立委也說，之前同婚議題有很多反同方的假訊息，對於他們這種傳統選區來說，非常有衝擊性。

立委鄭運鵬也提到新住民問題，是可以加強經營的部分，因為外配有分兩大族群，有分成中國配偶和東南亞族群，中國配偶可能較難支持民進黨，但是或許可以換一種方式說服，例如若兩岸統一，他們可能又要被共產黨管，不能享有在台灣的自由生活。

立委蘇巧慧也提到，希望大家能在臉書轉發行政部門的影片、文章，她舉綠委王定宇日前轉發行政院長蘇貞昌在行政院會跟高雄市長韓國瑜過招的影片，瀏覽率高達280萬次，非常驚人，立委也可藉此來增加按讚與觸及率，跟選民互動，又幫政府澄清謠言，一舉兩得。

今天出席餐敘的包括民進黨立委吳秉叡、蘇巧慧、呂孫綾、郭國文、林俊憲、賴瑞隆、許智傑、何志偉、邱志偉、張宏陸、劉世芳、吳思瑤、陳素月、陳賴素美、洪宗熠、葉宜津、鄭運鵬。總統府秘書長陳菊、副秘書長劉建忻也與會，對於有立委抱怨上次選舉被放棄，陳菊安慰說，她會聽大家的安排，要她去哪裡輔選她都會去。

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