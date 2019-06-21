高市府回答韓「撥開」學生原因 謝震武提「這疑點」獲贊同

2019-06-21 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜19日與模範生及市長獎畢業生合照，遭到一名國中應屆畢業的男模範生當面嗆聲。當下學生被韓伸手撥開，事後高市府則回應，因為還有幾千人要拍照，所以用這動作讓下一位上來。對此，主持人謝震武質疑，「這種情況，大概鮮少有人會叫他（學生）直接走吧？」接著謝震武也提出另一個畫面，質疑韓市長明明有和其他學生互動，「這個時間應該還更長一點」？

韓國瑜19日與學生合照時，被一名國中模範生當面嗆聲「你選總統很可笑」，當下韓國瑜則是伸手將模範生撥到一旁，不過此動作也引起爭議。事後高市府新聞局回應，因為後面還有非常多學生，幾千人要拍照，所以韓都會用這個動作，讓下一位上來。

針對此事，在20日播出的新聞面對面中，主持人謝震武提出質問「當有孩子在頒完獎以後，如果跟你講話，大概鮮少有人會叫他直接走吧」？這番話也獲得現場來賓媒體人陳敏鳳、鄭師誠與立委郭正亮等人贊同。

謝震武接著表示，另外一個畫面中，一名女同學上來時被韓國瑜親切的摸一下頭，女同學走了之後又回來說她也要摸市長的頭，韓國瑜還親切的蹲下來讓她摸；謝震武質疑「請問一下，那個時間跟這孩子講話的時間，應該那個時間還更長一點，市長還可以轉過來讓她摸頭，為什麼這個孩子的時間不行」？

謝震武表示，所以事情不單純是這樣。他相信，韓在現場聽到這種話，直覺上可能也會想「先讓下一位上來」之類的，可是這樣的動作，當然會引起各方的一些不同的解讀或批評。

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