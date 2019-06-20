國中生嗆聲事件 藍議員：韓國瑜動作、回答都不是很好

2019-06-20 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜19日與模範生及市長獎畢業生合照，卻遭到一名國中應屆畢業的男模範生當面表示「你選總統很可笑」。韓國瑜當下伸手將同學撥開，事後市府則回應「市長把小孩當自己小孩一樣」，盼外界不要過度解讀。對此，台北市議員李柏毅坦言，韓國瑜把學生推開的動作，以及「當成自己的孩子」的回答都不是很好。

20日播出的政論節目「新聞面對面」談到相關議題時，主持人谷懷萱詢問，「是不是韓市長應該等一下，聽聽同學要講什麼」？李柏毅回答，老實說，看到這個畫面時，會覺得「是不是好像不是這麼禮貌」？李表示，他覺得韓國瑜對同學「摸頭」的行為還好，並不是這麼過分，「但是我覺得把他推開的動作，包括他的回答，都不是很好」。李柏毅認為，解釋成趕時間、沒有聽到，都比「當成自己的孩子」這樣的回答還好，「這個回答我覺得怪怪的」。

不過對於主持人謝震武提問，那名國中生是不是真的說出了很多高雄市民的心聲？李柏毅則不認同，表示他今天早上接到一通韓粉的電話，韓粉表示孩子成績不好，拿不到市長獎，「但是我的孩子很支持韓國瑜，這些拿市長獎的孩子會讀書又怎樣！」

李柏毅表示，這表示還是有很多人支持他（韓國瑜），不過李也坦言「相對來講，不支持他的比例也越來越高了，尤其是年輕人的比例」。

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