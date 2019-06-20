中市議員質疑百大婚紗景點活動有弊 觀旅局：指鹿為馬

2019-06-20 17:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市觀旅局舉辦百大婚紗景點票選活動，市議員蔡耀頡今（20）日在議會質疑活動在1月先起跑，2月才開標案，是圖利特定廠商的採購弊案，公開招標只是煙霧彈；觀旅局長林筱淇反駁，兩案不同，議員指鹿為馬，一切合法。

蔡耀頡說，市府行銷幸福婚紗產業，透過觀光旅遊局舉辦「台中百大婚紗景點票選活動」，於1月12日舉辦記者會，並邀請到知名藝人Janet共同行銷，市長盧秀燕也出席力推台中婚攝場景可滿足新人需求。

他指出，該活動經費預算約33萬，只有1家廠商投標，在2月22日開標，觀旅局的記者會和第1階段票選活動卻是在1月先行辦理，根本是未發包先執行，為廠商「量身訂做」，恐涉嫌圖利。

蔡耀頡再批，超過10萬元的標案都需要公開招標，但該案卻是先起跑再招標，恐有涉及採購弊端，公開招標只是煙霧彈，要求政風處調查內情。

林筱淇則說，該採購案是兩標，第1場記者會未達10萬元上網招標標準，2月的標案是上網投票機制，後續的場地、藝人代言都是友情贊助，依法辦理；她並怒嗆蔡耀頡指鹿為馬，議員指控都不是事實。

觀旅局說明，第1場記者會花費不及9萬元，內容包括音響、主持、場佈，票選活動第1階段則透過自主營運FB粉絲頁進行，後續標案由廠商以32萬8千元承接，內容包含活動期程及辦法、抽獎等活動，採購程序一切合法。

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