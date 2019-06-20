小英報告《國安法》防堵中共滲透 館長：感謝總統支持

2019-06-20 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕昨（19）日立法院三讀通過《國家安全法》的修正案，再加上前幾個月修正的《刑法》跟《國家機密保護法》，台灣正式完成眾所矚目的「國安三法」的修法工作。總統蔡英文今日也在臉書報告此訊息，並TAG關注國安議題的「館長」陳之漢與網紅「486」先生。對此，館長在下午分享了蔡英文的PO文，表示「感謝總統支持」，並邀請蔡英文6月23日一同參與「反親中媒體大遊行」。

蔡英文今日在臉書PO文表示，知道有許多朋友，包含館長、486先生，都很關心這樣的議題，對中國介入台灣的網路、媒體與社會感到焦慮。而「國安三法」的修法，讓未來除了共諜適用外患罪之外，共諜可處7年以上有期徒刑，退休軍公教人員若為共諜，也將剝奪其全部終身月退俸，已領者亦可追討。

蔡英文也表示，過去這段期間，大家也都注意到，來自境外的手，或透過製造錯假訊息，在網路、媒體散播，製造台灣內部的矛盾對立，或者以各種方式控制媒體，操弄輿論，讓台灣社會陷入紛擾與分裂；她表示，這不只是台灣獨有的狀況，台灣和許多主要的民主國家，都啟動了有系統的合作，共同來防堵這些來自境外的不當滲透與介入。

蔡英文提到，本周末（23日），關心台灣媒體不被操控的朋友將上街遊行，表達守護台灣自由的訴求，她的執政團隊也不敢懈怠，會堅守崗位，守護國家整體的安全。「我們重視言論自由，但是，我們不能接受惡意的方式，利用台灣的自由來傷害台灣的自由，我們不會放任不管」。

對此，館長也在臉書分享了蔡英文的貼文，表示「感謝總統支持」，他也邀請總統「623一起來吧」！

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