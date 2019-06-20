有女官兵在不能喝酒？國防部否認

2019-06-20 13:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近來發生數起軍紀案件，部分和官兵酒後失態、違紀甚至違法有關，對此，外傳國防部長嚴德發通令全軍除減少餐敘邀宴，有女性官兵參與的餐敘，更不可在席間飲酒。但國防部今日下午發布新聞稿澄清，嚴並未下達此命令，更和女性歧視無關。

國防部表示，基於近期國軍肇生多起違反性別分際案件，嚴德發6月5日召集全軍聯兵旅級以上單位主官、主管等重要幹部，召開擴大軍紀檢討會，深切檢討近期軍風紀案，盼從根本消除部隊危安因子，並要求各部隊做好風險管控及安全防範措施，以避免類案再生。

國防部表示，會中相關要求宣導事項已刊載於軍媒「青年日報」，除未下達飲宴時女性同仁在場全面禁酒命令，更和女性歧視無關。軍方強調，軍紀是戰力發揮的基礎，國防部將持續深化官兵法紀觀念，整飭軍風紀，並採「逐級督管、分層負責」要求，確維部隊軍紀安全，維護國軍形象。

根據「青年日報」的報導，嚴德發在今年6月5日召開軍紀檢討會時表示，國軍完成「漢光35號演習」，社會對國軍戰力的提升、訓練的精良抱持高度肯定，深為大家提升「恃吾有以待之」的任務工作感到驕傲，但不要因為少數人肇生的軍紀案件，讓國軍好不容易維護的軍譽、尊嚴與形象毀於一旦。

嚴德發當時也表示，民眾對國軍有很高的期待，因此，軍紀安全要以「如臨深淵、如履薄冰」的態度貫徹執行，更是全體官兵共同的職責。#

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