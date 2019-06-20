藍營總統初選人「荒島求生」 王金平：誰會活下來？

2019-06-20 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕為了讓黨內團結，國民黨總統初選候選人周錫瑋日前提出「荒島求生」。前立法院長王金平19日與周錫瑋直播時說，把國民黨5位總統候選人都放到荒島上，問周錫瑋認為「哪一個人誰會先回來？」周錫瑋則要求王金平一起去荒島。

根據臉書直播影片「台灣金團結 Taiwan Assemble」，王金平先玩起「吳周會」後周錫瑋提起的「荒島求生」梗，他問周錫瑋說，你認為誰會活下來？「乾脆哦，把你們5位都放到這個荒島去，荒島去呢，彼此互相建立感情、彼此在那邊多溝通，多互相討論很多事情。」然後他話鋒一轉，向周錫瑋問道，「但是呢，終究有一個人要逃生回來、求生回來。你認為是5個人中間哪一位會先回來？」

對此，周錫瑋沒有正面回應，只說當初講荒島求生這個概念是想緩和黨內氣氛，讓大家團結，周錫瑋接著說，「荒島要活下來，要全部在一起，所以院長，我也跟你要求，不是5位哦，連你6位，大家一起通通丟到荒島上去。」

對於這個荒島求生的企劃，網友表示支持。有網友說，「贊成，把國民黨初選改成實境節目，每周淘汰一個，比民調有趣多了」，「超想看這場實境秀！Neflix要不要展開企劃？」、「收視率一定超高」、「這個一定要直播，註冊收費！看到商機」，也有網友提出疑問，「可是荒島求生最後不都死一片嗎?XDDD」

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