東勢又見石虎路殺 議員批盧秀燕無作為

2019-06-19 22:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市東勢區今（19）日傳出石虎路殺事件，民進黨市議員黃守達為守護台灣最後500隻石虎，除要求市府儘速將《台中市石虎保育自治條例》重新送到市議會，落實石虎保育，不要讓路殺悲劇一再發生外，並痛批市長盧秀燕擺爛無作為。

台中市是石虎重要棲地之一，張姓民眾今天向市府通報，上午6時行經東勢區台3線151公里處，發現1隻已死亡的石虎路殺個體，農業局獲報前往張某豐原住處帶回，並請屏東科技大學野生動物保育研究所專家協助檢視，結果確認是雄性石虎。

黃守達表示，盧秀燕市長上任以來，《石虎條例》毫無進度。盧秀燕一邊把石虎家族拿來做城市代言人，一邊將石虎條例擱置擺爛，消費石虎卻不保護石虎，難怪市民疾呼「要市長幹嘛」。

黃守達指出，5月時農業局長蔡精強於議會有承諾，會重新檢討《石虎條例》草案再送議會，但遲至今日仍無聲無息。他要求農業局應儘速完成檢討，並於下個會期送進議會。

對於《石虎條例》的檢討，黃守達也提出5大方針。第一，草案再送議會的同時，應把石虎保育委員會與石虎保育基金會的設置要點一併提出。第二，草案應新增石虎棲地公告制度，讓市政府可以根據棲地調查結果，公告石虎棲地範圍以利管制。第三，草案應推廣路殺警示系統，參考交通部公路總局於台3線的經驗，用圍網引導石虎走箱涵安全路徑。第四，草案應鼓勵石虎友善耕作，補助農民採取石虎友善的耕作農法。第五，草案應建立公共工程諮詢機制，只要會影響到石虎棲地的大型公共工程，都應該向生態保育專家諮詢。

黃守達強調，5大檢討方針具體可行，只是要做不做而已。石虎是瀕臨絕種的野生動物，維護人類與石虎等野生動物的平衡與共生，制定自治條例絕對有其必要。請盧秀燕市長不要再擺爛了，儘速完成檢討重送《石虎條例》，落實石虎保育。

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