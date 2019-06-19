王金平網路直播戲稱自己「超脫三界」 原因是…

2019-06-19 17:14

〔記者黃美珠／關西報導〕前立法院長王金平的直播節目「台灣金團結Taiwan Assemble」今天在新竹縣關西鎮、前立委周錫瑋的「台灣花鳥園」內正式開播！兩人透過臉書直播，分享選舉心得。王金平說，正因自己沒有參加黨內初選，超脫三界，所以現在可以游刃有餘、自由自在的擔任黨內團結的工作。

在直播過程中，王金平一度問周錫瑋，如果為了黨內團結，把包含周錫瑋在內的國民黨內5名初選參選人放到荒島中，誰會是最後生存者？

周錫瑋妙答，應該也要邀請王金平一起去，6個人團結在一起，才能從荒島存活，還建議如果去到荒島，大家就一起穿丁字褲，坦誠相見後，這樣更加容易溝通。

兩人還當場玩起「你畫我猜」的小遊戲，包括老虎、空心菜及秋行軍蟲都是題目。當王金平畫出「鍋子」的時候，周錫瑋笑說，大家要知道王金平的用心，因為這次參選人剛好有一個姓郭，院長也想幫他打打知名度，王金平聞言則大笑說，「都有都有，像剛剛的老虎也是為了某個人。」

王金平強調，這次的國民黨初選，大家可以感受到，因為黨內過度競爭，難免出言不是那麼和諧，希望這些現象可以早日消除。

王金平還開周錫瑋玩笑說，雖然周錫瑋也是初選人但是「有選也好、沒選也好」、「反正民調也不是那麼高」、「大家也沒有把你當成主要對手」，但他勉勵周錫緯說沒有關係。

王金平接著話鋒一轉，講自己因沒有參加國民黨黨內初選，所以超脫三界，可以游刃有餘、自由自在地來扮演黨內團結的工作。

周錫瑋聞言哈哈大笑說，確實很多人問他到底幫誰選？他的答案是：要幫所有泛藍、討厭民進黨的選。

王金平因此說，很敬佩周錫瑋的決心和真心，是黨內最忠貞、最會奉獻的參選人，他的奉獻是要求得整個黨的團結，不是求得黨的提名。

周錫瑋則認為，初選應秉持君子之爭、讓黨內一團和氣，王金平非常注重大局，是最好調和鼎鼐的人選。

他還說，對這次黨內初選自己很有信心，第一個是認為國民黨要團結、要有風度，其次他自認自己的表現有目共睹，另外則是會在國政願景發表會上，讓支持民眾看見他的政見以及能力。

「台灣金團結Taiwan Assemble」今天直播找來周錫瑋打頭陣，王金平說，未來包括郭台銘、朱立倫、韓國瑜以及蔡英文，都會邀請他們，只要對方願意來都相當歡迎。不只要團結國民黨，還包括一整個台灣，但是在大選前，黨內應先團結起來。

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