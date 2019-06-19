民進黨中執會通過提名 蔡英文：全力完成2020大選責任、一定當選

2019-06-19 15:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今於民進黨中執會談話表示，感謝中執委任命她成為民進黨總統候選人，她一定全力以赴完成2020總統大選的責任，一定當選，2020的目標很清楚，「總統要勝選，立委一定要過半」，我們的任務不只在選戰中，而是選戰成功之後，要維護台灣的民主自由，捍衛執政的價值與改革的成果。

民進黨中執會今通過公告2020年第15任總統提名候選人，正式提名蔡英文競選連任。公告提名後，蔡英文也赴中央黨部向黨部同仁及中執委一一握手致意，並發表談話。蔡英文發表談話後，也轉往各樓層向黨部同仁致意。

蔡英文表示，她首先要感謝中執委任命她成為民進黨總統候選人，代表民進黨參與2020年第15屆總統選舉，她非常感謝中執會的決定。她一定全力以赴，她不只是希望、而是一定使命必達，完成2020年總統大選的責任，一定當選。

蔡總統並感謝民進黨主席卓榮泰帶領的中央黨部團隊，在此次初選過程備及辛勞，在各方關注的情況下，歷經種種挑戰，終於讓初選可以順利落幕。

蔡英文接著感謝初選對手行政院前院長賴清德。蔡英文說，感謝賴前院長與她一起走完整個初選過程，在這個過程中激勵了黨的士氣，也讓他們有機會將執政的價值與成績向全國人民說明，感謝賴清德的毅力與民主風範。

蔡英文並感謝執政團隊， 執政團隊3年多來的執政備及艱辛，在林全院長的規畫，賴前院長的執行，以及現任蘇院長，讓民進黨的執政變成有感、有成績的執政，「3位行政院長和團隊的共同努力，讓我們有3年有成的感覺」，也得到人民的支持。

蔡英文說，初選已經結束，下個階段挑戰會更大，責任也會更艱辛，必須要集全黨之力完成任務。2020的挑戰不只是民進黨前所未有的挑戰，也是台灣前所未有的挑戰。在這一戰，必須集結黨最大的戰鬥力量，包括黨的團隊、總統競選團隊、各立委競選團隊，必須做充分整合，集結最大競選能量，也能在過程中爭取最大的社會及力量支持，讓黨能大於民進黨，也讓社會能對民進黨訴求的願景與價值有更多支持。

蔡英文說，2020目標很清楚，「總統要勝選，立委一定要過半」，我們的任務不只在選戰中，而是選戰成功之後， 要維護台灣的民主自由，必須捍衛執政的價值與改革的成果。更重要的是，一定要鞏固主權，這是我們必須要承擔、一定要承擔、也一定會成功承擔的任務。

蔡英文並一一點名在場身兼中常委、中執委的黨內立委，她表示，初選是一個競爭的過程，在過程中難免會有摩擦，但是初選已經過去，這是我們團結的時刻。現在開始大家要一起打仗的夥伴，一起加油， 大家充分合作，一定在2020各自能順利當選，讓黨的力量更大，讓台灣社會更多支持力量，讓台灣繼續往前走；由於立委管碧玲所屬選區因選區重劃後被一分為三，蔡英文也特別，「管媽另有更重要的任務！」

蔡英文並特別提到，這次初選過程中，大家必須認知一件事情，民進黨一定要回應年輕世代的需求與要求。現在民主政治及民主競選中，必須將聲量化為組織力量，也必須將組織力量化為聲量，才會集結最大支持的力量。關鍵中的關鍵，就是年輕世代的力量，希望這次選戰過程，及將來執政過程中，能爭取更多年輕力量來支持民進黨，與民進黨一起打造這個國家。

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