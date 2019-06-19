電話民調在即 國民黨竹市議員林耕仁臉書遭惡意檢舉刪文

2019-06-19 16:44

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市立委選舉徵召作業，從20日到22日將進行電話民調，其中民調人選之一市議員林耕仁的臉書粉絲團卻在18日晚間10點，遭大量網軍惡意檢舉，且從4月起的每篇臉書貼文、影片連結都被移除。對此，林耕仁指出，他不清楚是何人所為，但呼籲，任何競爭都應光明正大，若只會使用奧步，不但有失格局，連帶品格道德也會讓人質疑。

林耕仁說，他長期經營臉書社群，藉由臉書的平台與民眾交流，粉絲數多達7萬多人，臉書貼文朝多元面向，除針對市政提出建議，也會進行時事評論並提出觀點，最近也製作影片與粉絲互動，獲得不錯的迴響。

不過，就在國民黨市黨部進行新竹市立委徵召作業的電話民調前兩天，臉書粉絲團便遭到大量網軍的惡意檢舉，近3個月來的所有貼文全數被移除，雖然時機敏感，但他不願意多做聯想，只是深表遺憾，並再次重申，如果是競爭，就請光明正大。

林耕仁的競選團隊強調，電話民調在即，已向臉書總部反映此狀況，由於臉書粉絲頁要回復正常，通常需要5天，屆時民調已結束，認為這是有心人刻意操作的手段，已向臉書積極溝通，希望能趕緊回復。

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