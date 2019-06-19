電話民調在即 國民黨竹市議員林耕仁臉書遭惡意檢舉刪文

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市立委選舉徵召作業，從20日到22日將進行電話民調，其中民調人選之一市議員林耕仁的臉書粉絲團卻在18日晚間10點，遭大量網軍惡意檢舉，且從4月起的每篇臉書貼文、影片連結都被移除。對此，林耕仁指出，他不清楚是何人所為，但呼籲，任何競爭都應光明正大，若只會使用奧步，不但有失格局，連帶品格道德也會讓人質疑。
林耕仁說，他長期經營臉書社群，藉由臉書的平台與民眾交流，粉絲數多達7萬多人，臉書貼文朝多元面向，除針對市政提出建議，也會進行時事評論並提出觀點，最近也製作影片與粉絲互動，獲得不錯的迴響。
不過，就在國民黨市黨部進行新竹市立委徵召作業的電話民調前兩天，臉書粉絲團便遭到大量網軍的惡意檢舉，近3個月來的所有貼文全數被移除，雖然時機敏感，但他不願意多做聯想，只是深表遺憾，並再次重申，如果是競爭，就請光明正大。
林耕仁的競選團隊強調，電話民調在即，已向臉書總部反映此狀況，由於臉書粉絲頁要回復正常，通常需要5天，屆時民調已結束，認為這是有心人刻意操作的手段，已向臉書積極溝通，希望能趕緊回復。
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國民黨新竹市立委選舉提名的徵召作業將從20至22日進行電話民調，參與民調之一的新竹市議員林耕仁的臉書粉絲頁竟遭惡意檢舉並刪掉貼文，林耕仁籲要競爭請光明正大。（記者洪美秀翻攝）
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國民黨新竹市立委選舉提名的徵召作業將從20至22日進行電話民調，參與民調之一的新竹市議員林耕仁的臉書粉絲頁竟遭惡意檢舉並刪掉貼文。（記者洪美秀翻攝）
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新竹市議員林耕仁參與市黨部進行的立委選舉徵召民調，但臉書粉絲頁卻遭惡意檢舉並刪除貼文，林耕仁籲要競爭請光明正大。（記者洪美秀攝）