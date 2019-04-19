國民黨總統人選搞不定 新竹市立委提名人選也難定

2019-04-19 09:12

［記者洪美秀／新竹報導］在鴻海集團董事長郭台銘拋出將參加國民黨黨內總統初選的震憾彈後，連帶影響各地方立委選舉的佈局，國民黨新竹市立委初選此次也未排入第三梯次初選，黨部主委呂學樟受訪說，竹市因沒有現任區域立委，屬艱困選區，將等到5月中旬才會確定採徵召或初選方式，最慢6月中旬會產生立委參選人選，將與總統參選人合力造勢。

呂學樟說，國民黨新竹市立委參選人選的產生，目前都還在訪才階段，到底是採徵召或辦理黨內初選，都還未有定論，黨部會多聽基層聲音，了解市民需要的人才，但最慢會在5月中旬確定是徵召或辦黨內初選，同時立委參選人選會在六月確定。

國民黨內目前有意參與立委選舉的人選包括市議員林耕仁、鄭正鈐與李國璋、吳青山等人都有意願，而黨部主委呂學樟也多次表達不排除自己披掛上陣，在眾多人有意願角逐情況下，到底要推誰出來參與立委選舉，恐怕一時間難以確定。

此外，呂學樟也透露，有關黨員兼市議員鄭成光與鄭正鈐兩人，去年底市議會議長選舉時未投票給黨提名的人選，經中央考紀會召開會議及中常會確定，其中鄭成光已確定開除黨籍，而鄭正鈐因屬無心之舉，中央考紀會目前仍未有定論，但恐影響到鄭正鈐參與黨內立委選舉提名的資格，黨部也在等中央的答覆。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/