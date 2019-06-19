上電台談參選總統 韓國瑜：海內外要他選、沒辦法只好訴諸人民

2019-06-19 13:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今上電台談參選總統，指出不敢忘記高雄市民的期待，但海內外聲浪大、一直要他選總統，到最後沒有辦法，只好訴諸人民。

韓國瑜說，高雄鄉親心裡一定又掙扎又矛盾，怎麼他才選上市長又跑去選總，他自己也問過自己，但不是說為選舉而選舉。

韓國瑜表示，他選上高雄市長後、一心為高雄打拚，到現在為止，週一到週五以高雄市政為主，星期六、日如果外面人、其他縣市約他造勢或說明會，去一下就趕快回高雄，他不能忘記自己是高雄市長，且高雄工作那麼多。

假設反過來，週一到週五在外面造勢、週六回高雄，這不像話嘛，自己肩膀上的工作很清楚，市民把選票給他，就是有期待有希望，他不敢忘記。

他強調，只是海內外聲浪一直要韓國瑜選總統，到最後沒辦法，一邊是高雄市政、一邊是中華民國國政，兩邊壓力都來，只好訴諸人民，如果民調過就往前衝，民調沒過也是人民決定。

韓國瑜透露，大概從今年春節開始，外面聲浪越來越大，他至今瘦了5公斤，他要跟市民報告，市政絕對不會忘記，未來若選上總統，總統腦袋一轉，在高雄上班，那高雄建設不得了，他不會離開高雄，這是對高雄的承諾。

對於外界建議辭職參選，韓國瑜認為那是一種聲音、是民進黨的，國民黨團有國民黨團的聲音，但還沒到那部分、他不可能放棄，也想到一種全台沒發生過的選舉模式，把競選組部放高雄。

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