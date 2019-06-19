韓國瑜週六台中造勢 旁邊賣場「這裡」恐擠爆⋯

2019-06-19 11:09

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市長韓國瑜22日在台中市舉行造勢大會，地點就在老虎城購物中心旁邊，當天恐將成為韓粉的「休息站」，尤其是廁所，老虎城表示，當天會加派人力，隨時注意廁所的清潔，另將在廣場設置攤位，提供飲料、輕食等。

老虎城距離韓國瑜造勢地點步行只要1分鐘，儘管場內將設置20多間流動廁所，但大量人潮湧入，加上活動時間從下午3時持續到晚上8時，有冷氣又有廁所的地方將成為韓粉「休息站」。

老虎城表示，該處以往常舉辦候選人造勢晚會，但對其營業沒有影響，這次造勢大會人數太多，必須採取因應措施，當天會加派人力，加強廁所清潔，隨時注意狀況；另外，預計當天廣場也會湧入民眾，屆時將在廣場設置6個攤位，滿足飲食需求。

老虎城擔心當天交通管制會讓客人進不去、出不來，今天將與警方協調，希望規劃一條動線讓客人出入。

據警方估計，造勢大會場地約可容納3萬6800餘人。台中市議員陳政顯表示，除了主場，當天會在市政北二路與惠民路口架設電視牆，如果參加民眾外溢到旁邊的老虎城、小來公園、歌劇院、夏綠地公園，人潮合計可達20萬人；另外，主場將有200個攤位，包括香腸攤、小吃攤等等，還提供公益攤位，讓視障者前來按摩。

陳政顯也說，對於交通管制範圍及方式，尊重警方決定，但申請路權時，他特別建議應提供一個車道給民眾進出。

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