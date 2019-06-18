咦？！李佳芬雲林落淚 藍議員：就像阿翔妻

2019-06-18 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕「浩角翔起」阿翔偷吃謝忻，消息引發外界關注，阿翔老婆Grace17日首度在臉書回應：「陳秉立...你的世界在下雨嗎？換我為你撐傘。」強調願一起承擔老公外遇風波。沒想到國民黨台北市議員鍾沛君當晚在節目上，就引用這段發文來形容高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬，讓現場挺韓的來賓聽了不以為然。

韓國瑜15日出席雲林造勢活動，夫人李佳芬等於回娘家，見到支持者，忍不住在台上頻頻拭淚，但此舉被外界質疑「打悲情牌」。對此，鍾沛君17日晚間在東森政論節目《平論無雙》中，為李佳芬落淚的行為做出解釋：「我想引用今天最火紅的一個話題，就是藝人阿翔，他因為外遇的風波鬧了好幾天，他的太太今天發表了一個聲明。」

鍾沛君表示，阿翔老婆Grace臉書發表了一個聲明，最後兩句話被形容「感動千百人」，指的就是「你的世界在下雨嗎？我來替你撐把傘」這段話。很多時候不管是演藝圈或是政治人物，他的太太就是背後最有力的支柱。

鍾沛君當下講得很開心，似乎沒有察覺Grace這段言論是因阿翔爆發「婚外情」風波而導致的，把兩者相連結疑暗示日前韓國瑜被爆料有「桃色疑雲」的情況。這讓在場的來賓、挺韓的國民黨立委許淑華露出怪異的表情，另名挺韓的名嘴陳揮文更直接不以為然地聳肩。

前立委沈富雄聽完鍾沛君的論述後立刻表示反對，「我覺得把阿翔元配Grace的說法，說你那邊下雨，這一次輪到我撐傘，跟佳芬這次的掉眼淚相類比，非常非常的不妥當也不恰當。」

鍾沛君隨後也意識到似乎說錯話，趕緊澄清她「不是情境的類比，是形容牽手在那個人背後的重要性。」

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