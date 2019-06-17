韓國瑜嗆登革熱「算蘇貞昌頭上」行政院：不必急著「精算」

2019-06-17 23:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜今晚上中字輩電視節目撂話，大嗆行政院長蘇貞昌再不核發5300多萬登革熱補助款，「再得任何一個登革熱，就算在蘇貞昌頭上」；對此，行政院今晚重砲回擊，強調政院收到公文後將全數核定，不必急著「精算」要把帳算在誰頭上。

政院重申防疫不分藍綠 收到申請公文就撥款

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）受訪表示，過去3年多中央向來防疫不分藍綠，行政院更從未收到高雄市府要求補助登革熱防疫工作的公文，直到6月14日星期五下班後晚間8點，疾管署才收到高雄市政府的公文。

Kolas Yotaka指出，行政院待收到公文後，將全數核定高雄市政府所要求的5318萬3510元，期盼高雄市政府能苦民所苦，全力做好防疫，中央自始至終全力協助。

行政院提醒，5318萬元皆為民脂民膏，都是納稅人的錢，期許高雄市府切實執行預算，中央將核實撥款協助做好防疫工作。

Kolas Yotaka強調，政院多次強調防疫不分藍綠、人命珍貴，高雄市府第一時間應有效評估市府資源與預算，快速循行政流程發出公文向中央提出請求，並專心防疫才是王道，而不是急著精算要把帳算在誰的頭上。

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