他發起「祝韓國瑜生日」 網友引用金句祝福有夠酸！

2019-06-17 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（17日）上午突北上立法院，拜訪立院國民黨黨團，稱是要拜託黨團協助爭取登革熱補助，由於今是韓國瑜生日，藍委們也幫韓國瑜慶生。對此，有網友發起祝福韓國瑜生日的活動，但留言出現各種酸，不少人引用韓的金句如「高雄發大財」、「粉身碎骨」，諷刺意味十足。

臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》今天發文表示，「來吧！一人一句吉祥話祝福市長，相信你們都不是沒肚量的人」，並起頭祝福韓國瑜生日快樂。文章一出立刻引起網友熱烈討論，留言區頓時湧入各種無厘頭的祝福。

許多網友紛紛引用韓國瑜為人所知的「金句」留言祝福，「祝早日粉身碎骨讓我們over his dead body」、「原來今天是他生日啊，我不清楚，我請幕僚研究一下。中央一直不把蛋糕送來，我就不能送給他。」、「請高雄生日公園管理員回答，高雄發大財」、「生日快樂！快點征服宇宙！」、「市政府28位局處首長中秋的時候都會吃月餅」、「不知道不曉得」。

甚至還有人用藏頭詩表示，「全體民眾一起罷免韓國瑜」。

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