黃智賢挺一國兩制遭酸「罵台是工作，賴台是生活」 網友也噓爆

2019-06-17 16:15

〔記者歐素美／台中報導〕電視節目主持人在海峽論壇公然支持一國兩制，並表示「我們要把台灣帶回中國」，台中市醫師楊斯棓在臉書發文表示「她如果講一卡車中國多好，一屁股卻坐在台灣，她只是跟那些愛死美國，愛罵美國，入籍美國的前中國媒體人一模模一樣樣而已。「罵美是工作，赴美是生活」、「罵台是工作，賴（在）台（灣）是生活」。

網友Jet Lee回應說， 這種就是所謂口嫌體正直嗎？自從黃安被威脅要被取消健保後，就少看到他在螢光幕前亂吠了；JyunYang Chen則表示，用嘴去騙和用行動證明，顯然是前者成本極低而報酬率高。用嘴就騙得動，何勞身體力行還露出一堆破綻？還有網友表示「能吃就吃，能賴就賴」，網友陳裕仁則說「 在台灣才有被利用的價值，回中國就變成一坨屎了」！

楊斯棓說，如果黃智賢帶頭放棄台灣身分證，入籍中國，然後圖文影音並茂，記錄自己每一天的工作、收入跟生活大小事，吃什麼喝什麼，到哪間診所就醫，到哪間醫院打地鋪，花多少時間掛號，看診時間多久，付了多少醫藥費，讓我們一點一滴感受台灣跟中國生活究竟有何不同。或許愈來愈多台灣人就被她感召，默默棄台自願送中。

但是，如果她講一卡車中國多好，一屁股卻坐在台灣，那她只是跟那些愛死美國，愛罵美國，入籍美國的前中國媒體人一模模一樣樣而已，「罵台是工作，賴（在）台（灣）是生活」。

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