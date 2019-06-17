黃智賢稱「一國兩制是體貼、把台灣帶回中國」 被嗆荒謬要去自己去

2019-06-17 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕政論名嘴黃智賢昨在海峽論壇上表示，「一國兩制」是中國對台灣最大尊重與體貼，並稱她們這代要把台灣「帶回家、帶回中國」。對此，時代力量立委洪慈庸同名臉書粉專今發文直呼「真的很荒謬」、「要去請自己去吧」。

洪慈庸在文中指出，「生長在台灣卻不斷為中國代言」、說出「一國兩制」是尊重體貼、要把台灣帶回中國這種話，「真的是在踐踏台灣的自由民主」。

洪慈庸在文中提到，「我們這一代，是要為下一代守住台灣」，要去的話請自己去，並同場加映藍委沈智慧被爆料赴中還自稱支持「一國兩制」、用簡體字作簡報輔助演說，以及國民黨副主席曾永權會見中國政協主席汪洋時，重申堅持九二共識、反台獨的相關新聞。

底下網友留言，「取消護照健保！」「按照她的邏輯，全人類都應該回去東非」、「不要在台灣吃台灣米，罵台灣人」、「為什麼不趕快移民過去」、「名嘴就算了，立委耶」、「言論已涉及國家安全」、「我這代看了都要吐血了」。

不過，稍早沈智慧回應，她沒有支持「一國兩制」，揚言將對不實指控提告；同時她也澄清，簡報上以簡體字呈現，是在廈門針對台灣、中國的人談中華文化在海外傳播與弘揚的議題，並反問用簡體版就代表不愛中華民國了嗎？

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