答應了！郭台銘妻曾馨瑩：「尊重他的決定」

2019-06-17 11:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選，今天回到妻子曾馨瑩的家鄉南投縣，曾馨瑩首度公開陪跑初選行程，曾馨瑩說，她原本是反對他參選，但被他的堅定、用心感動，因此尊重其參選決定，未來其他地方若有需要，也會以太太的身份陪他。

郭台銘今天在南投縣趴趴走，曾因反對其參選被郭形容「離家出走」的妻子曾馨瑩，首度公開陪他跑行程，兩人一直手牽手，首站即回自己的母校中興國中，到郭台銘捐款5000萬元的興建的棒球場看小球員們，曾馨瑩說，南投是她的家鄉，這裡還有很多她的親友，因此一定要陪先生回家鄉看看朋友。而回到母校，聽到學弟們的感性話語，感覺非常感動。

曾馨瑩在中興棒球場和到南投縣議會時，皆就「支持參選與否」的問題表示，以身為太太和媽媽的角色，一定會反對先生走選舉這條艱辛的路，但後來看到先生的堅定、用心，雖然每晚看他開會到三更半夜還沒有回家而心疼，但也被他的心意和態度感動，因此尊重他的決定。

媒體問她未來會不會像其他參選人打夫人牌，陪郭台銘跑各地行程，曾馨瑩答復，今天是回自己的家鄉，一定要陪他，自己不是什麼「夫人牌」，但未來若有需要，會以太太的身份陪他。

郭台銘也幫妻子講話，講她不擅於與媒體應對，所以他一直把她保護得很好，當媒體問曾馨瑩「若郭董當選總統，你就不能躲在後面不曝光」時，郭台銘馬上幫她擋下問題，要媒體記者「不要嚇她！」

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