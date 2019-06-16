反送中》陸委會致敬港人 籲執政者立即撤回修例

2019-06-16 23:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港為反對「逃犯條例」，一周內再次出現大遊行，大數據預估今天的黑衣遊行超過上周的百萬白衣人，再破紀錄。陸委會今天發布新聞稿向百萬港人致敬，「台灣永遠與港人併肩同行」，並呼籲執政者勿再傲慢開脫，應確實謙卑回應民意，立即撤回「逃犯條例」修法。

香港特首林鄭月娥昨（15日）宣布「逃犯條例」暫緩修訂、但不撤回，甚至肯定暴力執法的港警，加上有烈士在太古廣場掛出反送中布條、墜樓殞命，持續引發港人怒火，今（16日）下午3時展開身穿黑衣的「黑色大遊行」，經過大數據預估可能破紀錄。

陸委會今天晚間發布新聞稿，針對香港逾百萬港人再度以行動高聲要求港府撤回「逃犯條例」，致上最高敬意。陸委會並表示，在追求民主自由的道路上，「台灣永遠與港人併肩同行」，同時呼籲港府確實回應民意，勿再拉近與惡的距離。

陸委會並說，港府提出修訂「逃犯條例」，以處理罪犯之名，行侵害人權及我國家主權之實，已受到香港、國際社會、及海內外華人的共同抵制，此一事實一再突顯「一國兩制」實踐的失敗，並提醒世人中共的政治圖謀與狼性野心。

陸委會強調，中共及港府應為造成今日廣大的香港人心不安與爭議衝突，負起最大責任。陸委會並說，我方再次呼籲港府不要屢屢傲慢地找藉口為自己的錯誤開脫，應儘速謙卑回應民意，立即撤回「逃犯條例」修訂案！

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