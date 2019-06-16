新竹市民進黨和時代力量 同步發起聲援香港反送中

2019-06-16 22:11

［記者廖雪茹／新竹報導］香港民陣今天發起反送中大遊行的同時，時代力量新竹黨部和民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝，同日分別在新竹火車站和護城河廣場，同步展開反送中聲援香港行動，兩黨都向群眾宣講反送中對台灣的影響，呼籲大家要團結為自由民主一起奮鬥。

鄭宏輝今天偕同民進黨新竹市議員鄭美娟、曾資程、劉康彥、陳建名、李妍慧等人，在護城河廣場號召「我在新竹 我挺香港」活動，吸引許多市民與學生共同響應，一同高喊「我在新竹，我反送中」、「香港加油，台灣挺你」等口號，並合唱「海闊天空」向國際為香港發聲。

鄭宏輝表示，「逃犯條例」修法後所影響的，是所有在港人士，換言之，只要台灣人在港轉機、過境、求學、工作，都有可能被中國主張申請為罪犯。香港所面臨沒有自由、沒有選擇空間的處境感到痛心，讓台灣反思民主的可貴，守護台灣的民主的重要，請大家慎思「今日香港，希望不會是明日台灣」。

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷與市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊、及苗栗縣議員曾玟學等人，今天下午5點許，在新竹火車站前廣場撐起黃色寫有「我在新竹撐香港」等字樣的傘，向旅客宣講及分送反送中傳單，不少旅客佇足聆聽或是手持「我在新竹反送中」牌子合影表達支持。

蔡惠婷等人說，香港政府提出「逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」修法，未來香港政府可將嫌疑犯移送到中國，但問題在於受中國政府控制的香港特首，可能將配合中國政府引渡政治異議者，或是目前已經被關押的政治犯。他們也呼籲台灣政府，給予未來受政治迫害的香港人政治庇護。

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