反送中》勿信一國兩制 在台港生高喊「香港並非中國」

2019-06-16 16:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港政府推動「逃犯條例」引發強烈反彈，由於香港特首林鄭月娥宣稱暫緩而非撤回「送中條例」，香港民眾今日仍發起大遊行，台灣響應香港進行「撐香港，反送中」行動，香港學生獨立聯盟召集人陳家駒今日表示，希望台灣人勿相信一國兩制，並激動高喊「香港並非中國（Hong Kong is not China），台灣就是台灣！」

「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」、台灣公民陣線與台灣青年民主協會等團體，今天號召台灣社會各界關心香港的人們與在台的香港人，今日下午在立法院群賢樓外舉辦「撐香港，反送中」集會，現場吸引上千名民眾參與。3名香港社會運動者陳家駒、鍾翰林、呂俊賢今日下午也登台發表短講。

陳家駒表示，香港人曾經相信會有普選，相信一國兩制會保護香港人身自由，但今日，香港年輕人不能有自己的地方、不能跟伴侶組織一個安樂國，甚至不能大聲講出真理，也不可以講出對香港前途的渴望。

陳家駒表示，因此，他們在6月9日，為了香港最後法治基石，發起包圍立法會行動，不只為民主、自由，更為下一代生存權利，不知道香港政府在這幾天，是否再度對香港民眾開槍或告暴動罪，但香港人一定會戰鬥到底。他說，香港人面對教訓和槍枝，盼台灣人不要相信一國兩制，雖他即將回去面對極權打壓，但也希望台灣人對香港伸出援手，「Hong Kong is not China（香港並非中國），台灣就是台灣！」

「學生動源」召集人鍾翰林表示，為什麼香港民眾會包圍香港立法會，就是因只有103萬人，不足以動搖香港政府撤回「送中方案」，卻遭香港警察武力驅散、控告非法集會等罪。但民眾仍在6月12日走上街頭、包圍立法會，迫使林鄭月娥暫緩「送中方案」，但這樣並不夠，因為他們要的是「撤回」而非「暫緩」，並要求香港政府釋放被捕的抗爭者，林鄭月娥也應下台。他也高呼「Hong Kong is not China（香港並非中國）！」現場也有民眾向他回應：「香港加油！」

香港學生獨立聯盟發言人呂俊賢表示，香港上一代錯信一國兩制，將主權交給中國，原相信香港會有民主的一天，且立法會議員、行政長官都一人一票選出來，但從2014年的雨傘運動可見，這些想法只是個謊話，近年不僅無民主，連言論、結社自由都被侵蝕。

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