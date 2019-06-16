撐香港，反送中！ 台灣近萬群眾上街聲援

2019-06-16 16:22

〔記者王冠仁／台北報導〕為了支持香港「反送中」抗議事件，有民間團體與在台港人今天下午在立法院旁濟南路，舉辦「撐香港，反送中—我在台灣反對『逃犯條例』修訂」活動。活動吸引大批年輕學生參加，現場粗估有近萬人到場響應，警方為避免有衝突事件發生，也派員到場維安並在周邊道路進行交管。

警方指出，「撐香港，反送中—我在台灣反對『逃犯條例』修訂」活動在今天下午2點開始，預計到下午5點結束，不過今天中午過後就陸續有群眾到場，他們大多身穿黑色衣服響應活動訴求。

主辦單位對香港政府有3訴求，分別是譴責港府暴力鎮壓和平抗爭並追究警方責任、要求港府撤回「逃犯條例」、要求港府釋放被逮捕的抗爭者並停止司法追訴。

除此之外，主辦單位也希望台灣政府應發表「反送中」聲明，反對將台灣人移交中國；呼籲政府與國會應設立庇護港澳政治難民之具體配套；呼籲政府與國會，針對香港公務員、警察及「中資具重大影響力」之港資來台進行嚴格管制；呼籲台灣與各國政府共同檢視香港民主、人權、法治狀況，阻止中國傷害香港。

主辦單位在活動中以中文、粵語和英文宣讀訴求聲明，同時帶領台下群眾呼喊口號，現場群眾不僅高舉海報、標語聲援，群眾不畏烈日，以具體行動聲援香港反送中活動，截至目前為止，現場仍有近萬民群眾持續聲援。

警方說，為避免有部分群眾過度激動出現脫序行為，此次活動中已派警力活動現場進行維安、交通管制，並將視現場情況延後或提早結束。

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