登陸海峽論壇 曾永權大罵民進黨 污蔑九二共識將被選民唾棄

2019-06-16 12:10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席兼秘書長曾永權代表黨主席吳敦義率團參加第11屆海峽論壇，並發表開幕致詞，曾永權在致詞中宣稱，「九二共識」就是兩岸交流的壓倉石，也像是摩天大樓裡的阻尼器，如果執政者利用政治算計，持續污蔑「九二共識」，必然會在接下來的選舉中繼續被選民用選票唾棄。

曾永權上午率參訪團參加第11屆海峽論壇，並發表開幕致詞。曾永權致詞表示，海峽論壇是兩岸民間交流的重要推手，重要性毋庸置疑，這幾年雖然兩岸情勢有些波折與動盪，但海峽論壇絲毫沒有受到影響，規模日益升級，成為一年一度兩岸民間往來的最大盛事。

曾永權批評，8年前兩岸人民興奮迎接大交流、大發展、大合作的時代，時至今日卻因為政治因素與人為阻隔，不但官方互動幾近為零，民間往來也受到嚴重妨礙，甚至連國共論壇都因此而被迫中斷，造成兩岸交流的重大損失，也傷害兩岸人民的交流權益，不能不令人感到唏噓。

曾永權說，最近3年因為人為阻礙，讓兩岸關係停滯不前，甚至大幅倒退，所幸去年的九合一選舉，台灣人民已經用選票充分表達出「支持兩岸關係和平穩定發展」、「反對意識形態阻礙交流」的意志。因此，如果執政者利用政治算計，持續污蔑「九二共識」，惡意挑動兩岸人民的敏感神經，阻礙兩岸之間的交流，則必然會在接下來的選舉中，繼續被選民用選票唾棄。

曾永權認為，「九二共識」就是兩岸交流的壓倉石，也像是摩天大樓裡的阻尼器，可以妥善維繫兩岸之間的和平穩定發展，絕對值得兩岸共同珍惜與堅持。2008年到2016年，海峽兩岸雙方就是以「九二共識」為基礎，簽署了23項協議，共同開創了制度性協商與交流的新局面，兩岸關係也因此邁向和平繁榮的道路。

曾永權也呼籲，關於兩岸之間已經簽署的協議，特別是國民黨主席吳敦義當年所推動生效的「兩岸經濟合作架構協議」，也就是ECFA，希望大陸方面能夠穩定克服阻礙、堅決穩定的執行。

其次，曾永權指出，陸生來台學習和台生能夠面對面最真實而直接的交流，陸客來台觀光，有助於兩岸人民的情感交流與相互瞭解，希望大陸方面能夠維持陸生與陸客一定的人數與品質，繼續深化這一項最真實而且直接的交流。而兩岸間曾經建構的「農產品緊急採購機制」，對於台灣農民有著很重要的意義，希望大陸方面能夠穩定地執行。

曾永權表示，兩岸人民同屬中華民族，不僅同根同源，而且同文同種。在此種血濃於水的淵源上，對於彼此互異的觀點與意見，應該體諒與包容，儘量求同存異，分享彼此發展的經驗與成果，唯有擴大交流、積極對話，才能共同增進兩岸人民的福祉。「國民黨堅持九二共識、反對台獨，在這樣的基礎上，推動兩岸交流、維護台海和平。」

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