郭董豪宅首次開箱！超罕見家具+國內「僅2台」大電視曝光

2019-06-16 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘近日與在YouTube上有百萬訂閱的網紅Joeman合作，15日發布影片，首度在眾網友眼前曝光自家豪宅的玄關、客廳和臥房等格局；影片甚至介紹了120吋、全台僅有2台的超大電視；以及一般人家中罕有的「洗頭台」設備，讓網友看了嘖嘖稱奇。

Joeman日前就曾在社群粉專預告本次「開箱豪宅」的活動，讓網友十分期待。影片一開始，郭台銘就在玄關處迎接Joeman，只見郭台銘家的玄關就有4坪大小，郭台銘也透露，自己家總共約100多坪。對於Joeman開玩笑表示，不是要買陶朱隱園？郭台銘則笑笑表示「沒有啦」！對於Joeman詢問，房子的裝潢費用多少？郭台銘則回答，買房子時，上一戶就是這樣的裝潢，「我看那裝潢要花很多錢，要打掉，我們就沒有換」。對此，Joeman則調侃「你也有差，你也覺得花很多錢」！

接著郭台銘也帶Joeman參觀了書房，展示家中的收藏，其中一幅「老虎雙面繡」要價「百萬」以上，隨後Joeman也發現，郭台銘家除了有小型Lounge般的吧台，還有一般家裡罕見的「洗頭台」，讓Joeman高呼這是「每個貴婦的夢想」。

隨後轉到客廳的位置，可見郭台銘家的客廳非常寬敞，擺放了兩張沙發，以及一台「超大型」的120吋電視，郭台銘透露，這台電視是廠商專門製造，目前國內「就兩台」而已。現場郭台銘也現場打開電視，滿足Joeman的好奇心。

最後，郭台銘也邀請Joeman共進午餐，然而餐點並非Joeman想像的山珍海味，而是水餃、炒米粉、滷肉飯，郭台銘也透露，一般客人來，都是請吃這些飯菜。不過Joeman吃了之後也豎起大拇指稱讚「很好吃」，還給了「8.5分」的高評價。

影片下方，網友則紛紛留言表示「真正懂得賺錢有錢人是很低調的，懂得飲水思源，不是像一堆沒錢還要裝闊」、「完全顛覆想像」、「其實沒有想像中的這麼誇張」、「洗頭台還真的是想不到」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法