韓國瑜喊拒絕一國兩制 議員質疑：那為何踏進香港中聯辦？

2019-06-15 19:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜下午在雲林演講時，公開喊出拒絕一國兩制，但高雄市民進黨議員不信他這一套，認為韓國瑜是在騙選票、喊空話口號，議員簡煥宗酸說，如果選情持續緊繃，「韓國瑜喊出台灣獨立，我也不會意外！」

韓國瑜在雲林造勢時說，如果他有機會當上中華民國總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地出現，「除非、除非、除非、Over my dead body。」

對此，民進黨高雄市議員簡煥宗表示，這是韓國瑜面臨總統初選民調逼近，與反送中議題失分下的加碼演出，是他選舉造勢的嘩眾取寵口號，符合韓國瑜一向愛說大話的特性。

簡煥宗批說，如果韓國瑜主觀意識真的拒絕一國兩制，為何到港澳參訪時，還會一腳踏進中聯辦？他認為韓國瑜根本在騙選票，如果選情持續緊繃，「韓國瑜喊出台灣獨立，我也不會意外！」

另位民進黨高雄市議員林智鴻說，韓國瑜竟把反送中的責任，僅歸咎在香港政府，卻隻字未提背後的影武者，其實就是中共政權，沒有中國的指令，香港政府怎麼敢做出對人民開槍的行為？

林智鴻強調，韓國瑜就如同外界所質疑，遇到中共就軟腳，「韓國瑜在台灣敢喊拒絕一國兩制，為何當時到中國訪問，不敢清楚表態？只敢在台灣講，明顯就是騙選票的言論。」

林智鴻批說，韓國瑜的空話與競選高雄市長時如出一徹，高雄市民給韓國瑜喊口號的機會，是希望看到韓在高雄具體實踐承諾，但現在成果還沒有見到，他就又用同樣口號、空話，要到台灣各地呼喊，「韓國瑜極盡直銷喊空話口號，卻沒有具體作法與步驟的方式，是台灣政治領導人最差的示範。」

時代力量議員黃捷則認為，今天是韓國瑜第四次提到香港，但沒有任何一次，韓國瑜願意表達「反送中，挺香港」的立場，他已經證明自己不夠格當好一個市長，不夠格為台灣守護民主自由。

黃捷認為，韓國瑜口口聲聲說人民抹黑他、抹紅他，但卻從來不正面回應人民的質疑。為什麼不敢說偷改行程，走進香港中聯辦的原因？為什麼要用九二共識這種虛假的口號，欺騙人民？

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