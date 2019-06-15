黃光芹所言沒有背離事實！楊秋興：不知道韓國瑜要告什麼

2019-06-15 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕針對資深媒體人黃光芹在臉書推出一系列「你所不知道的韓國瑜」，韓國瑜今日中午發表聲明，強調對於黃光芹所有與他相關言論，將保留法律追訴權，持續搜證，準備提告。對此，楊秋興表示，黃光芹說的沒有背離事實，爆料內容有關於自己（楊）的部分是事實，「不知道韓國瑜要告什麼」！

黃光芹提到，2018年3月3日，國民黨主席吳敦義勸高雄市長韓國瑜選高雄市長，還找來前高雄縣長楊秋興，然而韓國瑜百般不願意，拿妻子會和自己離婚當擋箭牌，反倒4度力勸楊秋興參選，不過都被楊拒絕。

韓和楊後來談到金錢問題時，楊秋興表示，6000萬到1億元都可以選，可先拿2000萬元籌備款，反正後來拿70萬票、一票30元，2000萬的本，就可以拿回去，「沒想到選舉也是門生意，韓拿了89萬票，多賺了600多萬入袋」。

綜合媒體報導，楊秋興今日受訪時表示，黃光芹的爆料內容有關於他（楊）的部分是事實。楊秋興說，當下就像是聊天的方式，吳敦義也在一旁，當時韓擔心錢的問題，楊秋興也告訴韓不用擔心，預計能拿70萬票，1票30元就有2000萬。

楊秋興也表示，韓國瑜亂了，「高階市長不當，我選了兩次這麼辛苦還選不上」；楊證實黃光芹說的沒有背離事實，也直言「不知道韓國瑜要告什麼」。

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