從不是為了拉下小英！高嘉瑜曝賴清德參選的「背後原因」

2019-06-15 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選民調結果日前出爐，由爭取連任的總統蔡英文以8.2%差距，擊敗行政院前院長賴清德出線。初選過程中，許多人質疑賴清德為何登記初選，挑戰現任總統？對此，台北市議員高嘉瑜表示，賴清德一開始的立場「就不是為了拉下小英總統」，她也曝光了賴清德參選的動機，和背後對民進黨的期盼。

高嘉瑜在14日播出的「鄭知道了」節目中表示，自己是民進黨黨工職中，少數從一開始就支持賴清德的，原因就是自己和賴清德的情誼。她透露，自己第一次參選議員時，賴清德主動幫忙印了五萬份文宣，她一直記在心裡，對此非常感念。在這次參選過程，看到賴清德非常孤單，所以自己「無論如何要還賴一個人情」。

高嘉瑜認為，賴清德之所以登記初選，是因為「他覺得民進黨需要這場初選」，也想讓民進黨藉由這次初選來團結彼此。高嘉瑜指出，賴清德就是從今年3月16號，台南、三重的立委補選開始決定要參選，因為他看到過去非常熱情的台南選民忽然變得非常冷漠，「他感到那個危機感，所以願意出來參選」。

高嘉瑜指出，賴清德參選一開始的立場「就不是為了拉下小英總統」，在初選過程中，賴清德「忍辱負重、千夫所指，受了滿多的傷」，可是還是堅持選到最後，高嘉瑜斷言，「如果今天賴清德沒有選到最後，那其實這場初選是失敗的，（民進黨）會更分裂」。

高嘉瑜表示，賴清德背負很多罵名，堅持選到最後。就如同大家所猜測的，「他（賴）選這個初選的目的，就是要激發民進黨支持者的意志力跟士氣，也要激發小英總統的爆發力」，高嘉瑜也認為，「這個目標確實達成了，目前選舉的成果看起來絕對是一件正向的力量」。

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