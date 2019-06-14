美參院通過史迪威出任亞太助卿 外交部：盼攜手深化雙方關係

2019-06-14 10:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國參議院13日通過退役空軍准將史迪威（David Stilwell）出任國務院亞太助卿人事案。外交部今對此表示，美國務院亞太助卿在美國亞太政策的擘劃及執行上扮演重要角色，期待在台美關係現有的友好穩固基礎上，雙方攜手合作，共同努力深化友好的實質夥伴關係。

美國總統川普去年底提名退役空軍准將史迪威（David Stilwell）擔任國務院亞太助卿職務，提名案表決案13日在參議院舉行、並通過提名，懸缺已久的國務院亞太助卿職位終於補齊。

會說中文的史迪威2015年以空軍准將官階退役，曾在駐美國駐北京使館擔任武官，也曾在更名為印太司令部的太平洋司令部任職，並曾任五角大廈聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，目前是印太司令部中國戰略研究小組主任，熟悉中國與亞洲事務。

史迪威過去對中國主張強硬，白宮公布提名案後，台灣智庫諮詢委員董立文受訪曾說，川普認為軍人具高服從性、屬強硬派等特色，此提名案符合川普「軍人從政」的用人原則，史迪威將更能忠實履行川普的亞太與中國政策。

川普去年曾提名前國務院代理亞太助卿董雲裳真除，但該人事案遭遇國會反對而擱置。白宮去年底公布此人事提名案，是美國國務院亞太事務局改制以來，亞太助卿懸缺最久的一次。

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