極權中國不斷擴張 德議員：台德應更緊密站在一起

德國自民黨議員應邀於近日訪台，左起分別為國防委員會委員法博（Dr. Marcus Faber）、交通與數位化建設委員會副主席珂璐（Daniela Kluckert）、以及外交委員會委員穆羅特（Frank Muller-Rosnetritt）（記者彭琬馨攝）

2019-06-13 20:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕為抗議港府想強行通過《逃犯條例》修訂草案（送中條例），百萬名香港民眾上街示威抗議，警方與民眾數度爆發激烈衝突。4位德國自民黨議員正在台灣進行訪問，帶團的交通與數位化委員會副主席珂璐（Daniela Kluckert）今與媒體茶敘時談及香港情況，數度表示憂心，她說，德國向來對中國有些懼怕，她認為這個時刻歐盟與民主國家更應該緊密的站在一起，「如果我們站在一起，就不容易被打倒」；外交委員會委員穆羅特（Frank Muller-Rosnetritt）也說，民主國家此時應該強力支持追求自由的香港人民。

德國自民黨議員4位議員應邀於近日訪台，初次訪台的議員並抽空與媒體茶敘，談及此行訪問收穫。

自民黨議員暨外交委員會委員穆羅特表示，台灣與德國應增加部長級高層互訪的機會，讓台德雙邊的社會能更深入理解彼此、有更多文化交流，其中也包含政府與政治層面的交流；穆羅特說，儘管中國對德國施壓，但台德間共享諸多價值，台灣與德國應更緊密地站在一起。

穆羅特並說，當前台灣部長級官員若訪問德國，無法在德國受到同等層級的官員接待，他認為此時是很好的開始，應能逐步推動邁進對等部長級官員互訪的目標。

穆羅特並對台灣的國際參與表達支持，他強調，德國政府應更積極思考如何協助台灣以觀察員身分參與各種國際組織，包含世界衛生大會（WHO）與國際刑警組織（Interpol）在內。

針對香港近日爆發的反送中示威抗議，自民黨議員暨國防委員會委員法博（Dr. Marcus Faber）則說，這是一國兩制體制的崩壞，顯示「兩制」逐步邁向變成「一制」，他對香港過去幾天爆發的激烈衝突感到擔憂。

自民黨議員暨國會交通與數位化建設委員會副主席珂璐（Daniela Kluckert）則說，在這個關鍵時刻，歐盟各國應該更緊密的結合，要對抗整個歐盟並不容易，她強調，可以透過歐盟來顯示民主國家的力量。

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