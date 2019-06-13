中市府到議會步行僅4分鐘 局處長坐車挨批

2019-06-13 17:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕在選舉時喊出「市長換人，空氣換新」，市議員陳世凱、林德宇、施志昌、何敏誠今日指出，汽機車等移動污染源是空污最大來源，但市府距離市議會步行僅4分鐘，多數局處長到議會備詢卻都是搭公務車，根本沒有以身作則來改善空污，建議未來應共乘或步行到議會。

陳世凱、林德宇、施志昌、何敏誠今天在總質詢時請坐車到議會的局處長舉手，大多數局處長都舉手。

陳世凱表示，根據環保局資料庫，台中市境內PM2.5來源結構，除了單一最大污染源火力發電廠佔了14％，其他包括營建與道路、河川揚塵的逸散污染源佔了39％，來自汽機車排放廢氣的移動汙染源佔29％，其中17％更是來自全台總數最多的11萬輛柴油車。這些機動車輛排放的PM2.5含揮發性有機污染物跟酫酮類化合污染物，加上排放高度低，比起火力發電廠，對市民的影響更直接、更嚴重。

陳世凱、林德宇、施志昌、何敏誠也表示，盧秀燕喊出「市長換人，空氣換新」，卻只針對台中火力發電廠大做文章，但從市府府本部到議會走路只要4分鐘，市府官員、局處長卻連短短的路程都由司機開專車接送。他們要求市府團隊以身作則，共乘或步行到議會，為台中市的空氣做一點貢獻與努力。

市長盧秀燕表示，議員的建議非常好，局處長確實應以身作則，但也要幫他們澄清一下，局處長都先在外面跑完行程才到議會，並非都從市府直接過來，未來若直接從市府到議會，會請局處長共乘或步行。

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