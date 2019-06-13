蔡英文勝出》蔡、賴民調皆贏韓國瑜、柯文哲 原因是這樣

2019-06-13 14:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選結果出爐，經過激烈初選後，蔡英文總統以8.2%左右差距勝出，確定代表民進黨參選2020總統大選。根據五家民調數字，蔡英文、賴清德在對比式民調中，兩人皆贏過國民黨可能對手韓國瑜、以及台北市長柯文哲。對此，參與整個民調過程的人士指出，這是因為綠營支持者這幾天都在家等電話，也願意回答民調電話，綠營樣本會比平常民調增加很多導致，在2011年民進黨總統初選也發生過類似狀況。

民進黨主席卓榮泰今天公布總統初選民調結果，蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德的27.4843%，蔡總統將代表民進黨角逐2020總統大選，爭取連任。

根據包含民進黨中央民調中心的五家民調公司平均數字，蔡英文在對比式民調中獲得35.6768%，韓國瑜24.5129%，柯文哲22.7002%；賴清德則為27.4843%，韓國瑜23.4740%，柯文哲27.3804%。蔡賴相差8.1925%，不過蔡賴皆贏韓國瑜和柯文哲。

一名全程參與民調過程的人士指出，2011年民進黨的總統初選中，主要參選人蔡英文與蘇貞昌都贏過國民黨的對手馬英九，不過到了真正2012年的總統大選時，蔡英文卻沒有贏馬英九。

這名人士分析，蔡賴陣營在這幾天都動員支持者晚上等電話、等手機，因此不管是哪些民調公司在這3天打電話，綠營的樣本都會非常高，表態率也很高，但這絕對不能視為蔡、賴都會在大選中贏過對手，必須要謹慎看待。這次民進黨初選要跟7月國民黨初選民調一起看，才能知道藍綠的動員狀況。

不過這名人士也認為，若後續蔡英文能保持這樣的熱度，在各種民調中都能維持高檔，則柯文哲不選的機率就會增加，也會增加綠營贏得大選機率。

一名民進黨幕僚則是表示不同看法，他指出，雖然綠營樣本在這次調查中會偏高，不過高表態率會跟投票率連動，支持者願意在家等電話，也會有比較高的投票意願，這點對於綠營來說是一種鼓舞。

幕僚也認為，這幾天香港反送中激烈的警民對抗畫面不斷播放，連帶影響台灣的氣氛，網路上搜尋反送中的筆數、轉貼新聞的人很多，這樣的氣氛也有助在主權和國際議題較佔優勢的蔡英文出線。

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