蔡英文勝出》李俊俋：所有恩怨都該放下

2019-06-13 13:39

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨總統初選結果出爐，總統蔡英文將代表民進黨角逐2020總統大選；民進黨立委李俊俋稍早獻上祝福，恭喜蔡不負眾望，但也強調「我們都是同一隊」，初選既已結束，所有恩怨都該放下，期待蔡登高一呼，以最寬容的態度，回應不同支持者的建言與基層心聲，凝聚共識再出發。

蔡英文及賴清德爭取民進黨2020總統提名，分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三方對比民調」，採手機、市話民調各半，並由5間民調單位執行，最後以5單位民調成績平均計算；三方對比民調中，蔡賴皆贏過韓、柯，因此以民調成績決勝負。蔡以35.67%比賴清德27.48%，以8.2%差距勝出。

對此，李俊俋稍早在臉書表示，初選結果已出爐，對此他高度尊重，恭喜蔡總統不負眾望，成為代表民進黨競選總統的最強人選，爭取明年大選勝利，繼續帶領台灣邁向下一個新階段，並感謝主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、協調小組和所有黨部工作人員的辛苦。

「我們都是同一隊！」李俊俋說，他期待蔡總統登高一呼，以最寬容的態度，回應不同支持者的建言與基層心聲，凝聚共識再出發，競選團隊能儘快各就各位、做足準備。也肯定賴清德的努力與風度，希望賴能夠找到合適的舞台，繼續為台灣、為民進黨做出貢獻。

李俊俋強調，黨的初選既已結束，所有恩怨都該放下，過程中的心情煎熬、集體焦慮，就讓它隨風而去。此刻開始，各派系各陣營應停止廝殺、團結一致，批評初選過程，或企圖秋後算帳，完全沒有必要，繼續放話、瞎猜「蔡Ｘ配」，絲毫沒有建設性；面對在野黨的強力挑戰，此刻大家必須儘快歸隊，黨沒有本錢再內耗，爭取最大多數的認同，才是該努力的方向。

李俊俋指出，對比民調的結果顯示，潛在對手的支持度總合，仍超過黨的候選人一成多，顯然民眾對民進黨執政仍有諸多不滿和期盼。對此，期許最強的候選人能更虛心接受批評、更接地氣，才能堅持改革、據理力爭，讓團隊行動更有效率，讓民眾對施政成果有感，因為，2020台灣的勝利，才是我們的總目標。

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