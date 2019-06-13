蔡英文勝出》「反送中」推波助瀾下 藍委：不意外

2019-06-13 15:02

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨總統初選民調結果由總統蔡英文勝出，勝過前行政院長賴清德，國民黨立委今表示，在民進黨初選時程制度不斷改變的情況下，蔡總統的勝出一點都不意外。國民黨要如何堤防蔡英文複製民進黨的初選模式，是重要課題。

國民黨立委陳學聖表示，當蔡英文在決定民進黨總統初選的時間時，他就認為蔡英文一定會贏，如果不會贏，一定會被沒收比賽或繼續拖下去，所以由蔡英文勝出的結果，一點都不意外。

陳學勝也認為，近期發生香港「反送中」推波助瀾下對蔡總統有實質的加分，對國民黨有一定程度的殺傷力，但離選舉還有一段時間，蔡英文不能只靠「反送中」事件，另一方面，國民黨對可能被簡化成「挺中」、「反中」的大選必須要審慎。

國民黨立委李彥秀則說，蔡英文贏了，但是民進黨的黨內民主制度卻是輸了。蔡英文陣營無所不用其極，延後初選時程、修改初選規定，甚至收集電話資料的謠言四起，終於得到這樣的結果，只能說真是得來不易。

李彥秀表示，接下來賴清德的動向值得關注，雖說賴清德已經多次宣稱將支持初選勝出的人，但是實際上是否真的如此，恐怕仍待觀察。

李彥秀分析，在民進黨內部，蔡英文這樣的擲歹筊的做法，是否能夠服眾，與獨派關係是否更加惡化，恐怕是內部的擔憂﹔在國民黨方面，接下來如何堤防蔡英文複製初選模式，運用行政資源操弄大選，是重要的課題。

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