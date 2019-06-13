蔡英文勝出》蘇貞昌PO合照 盼小英賴神團結守住台灣

2019-06-13 14:46

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選民調結果今出爐，由爭取連任的總統蔡英文出線，以8.2%差距，擊敗行政院前院長賴清德，將獲民進黨2020總統大選提名。初選過後，行政院長蘇貞昌呼籲黨內團結，他表示，蔡英文總統、賴清德前院長，讓我們繼續，用團結、用一切，守住台灣；蘇貞昌下午在臉書上做以上表示。

行政院副院長陳其邁在臉書以「繼續打拚 讓人民有感」為題表示，初選結果已經公布，競爭結束，團結向前。行政院長蘇貞昌與我以及整個行政團隊，依舊上緊發條，推動國人受惠、國家進步的有感施政。

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