譴責反送中 新黨：宛如港版太陽花民粹暴力

2019-06-13 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新黨今日召開「挺香港法治 反民粹暴力」記者會，譴責香港發生的反送中遊行，宛如台灣太陽花學運翻版，並強調新黨支持「一國兩制」，一國兩制保護了香港反送中遊行，要挺香港法治，絕不能讓東方之珠變成「逃犯好棒棒」之都。

「支持一國兩制不會迴避！」新黨發言人王炳忠表示，「不要一國兩制是要搞兩國論嗎？還是想要接受一國一制」，新黨明確支持一國兩制，香港能進行反送中遊行就是一國兩制保護的權益。

王炳忠認為，香港的一國兩制和台灣的一國兩制是不同的，所以習近平才會提出一國兩制台灣方案，現在反送中遊行已經失控，變成宛如太陽花暴力運動，新黨明確力挺香港法治，更反對民粹暴力。

王炳忠嗆聲，反送中到底是在反什麼？香港願意透過修法立法，把引渡範圍和條例制定起來，這樣法制化的過程，卻被指責為扭曲、侵害民主，「難道要學台灣暴力太陽花攻佔官署，大家來比拳頭武打嗎！」

王認為，香港反逃犯條例的抗議，反對理由說什麼香港人會變成打工仔、國外免簽會被取消、宗教自由消失，港人隨時會被抓去北京，還說罵過大陸台灣人的，過境香港就會被抓去北京審問，這些都是謠言製造恐慌。

王質疑，馬英九在回憶錄痛斥「太陽花把台灣害死了」，沒錯太陽花害死了台灣，港版太陽花在香港開花了，台灣政治人物還要推波助瀾害死香港嗎，尤其中國國民黨要參選總統的政治人物，你們立場又是什麼。

新黨新媒體工作群召集人蘇恆批評，國民黨的總統參選人要支持反送中，難道要跟著民進黨、港獨起舞嗎？國民黨不敢站在真理那一邊，卻選擇站在民意輿論那一邊，國民黨這些「拿香對拜」的人，居然還想領導台灣，不要一國兩制，國民黨到底想要什麼，真的非常可恥，國民黨將成為歷史罪人。

「國民黨孬種！」新黨文宣委員會副主委林明正指出，當初太陽花學運時，國民黨不敢站出來強烈反對，之後還敢出來開座談會談太陽花，香港反送中運動有多少外國勢力介入，抗議目的是為了反中。

林明正更表示，若不要「一國兩制」，到時候就是「一國一制」，到時候倒楣的是台灣人，國民黨不要搞不清楚狀況，還要跟馬英九一樣軟弱無能，國民黨若要「拿香跟拜」2020總統大選就是大輸。

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