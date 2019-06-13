蔡英文勝出》本土社團：蔡英文出線，團結讓國家更順利

2019-06-13 12:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選由總統蔡英文出線、爭取連任。初選時站在挺賴立場的本土社團成員、台灣社社長張葉森今受訪表示，從國家和鄉土的感情來說，本土社團會盡量支持蔡總統，但也會本著監督政府的天職。他也提到，行政院前院長賴清德在登記參選時就說過，若是總統蔡英文出線，就會支持蔡總統，本土社團也會呼應賴清德，盡量做團結的事。儘管有再大不滿，也會讓國家更順利。

張葉森說，不管結果如何，很高興看到台灣選舉終於有進一步，雖然過程一再有更改規則和期程這些讓人不能接受的變化，但仍以君子典範完成初選。

張葉森說，從國家和鄉土的感情來說，本土社團會盡量支持蔡總統，但也會本著監督政府的天職，對蔡總統做對的地方給予鼓勵，沒有做對的地方也會做督促，還是會站在本土社團應該有的責任，讓台灣更進步、國家正常化。

對於蔡總統出線，獨派內是否有人無法接受？張葉森坦言，有些人對初選過程「感受比較深、無法調整過來」，不能否認一定有，但基於對國家和鄉土的感情，相信大家會盡量克制，回到社團天職。

至於蔡總統出線，本土社團是否宣告支持蔡？張葉森說，這不用宣告，社團的本質就是這樣，尤其賴清德起初就說，若蔡總統出線就支持她，支持賴清德的這些人，也一定會站在賴的立場，不然會讓他的承諾打折，對賴清得、對國家都不好。

張葉森說，基於對國家最大利益，儘管有再大不滿，也會讓國家更順利，香港近日的「反送中」事件就是對我們最大的警醒。

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