阿北開課！柯P網路新節目首播談「改革」 最困難的竟是…

2019-06-12 23:40

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲每週三都要在官方YouTube推出網路新節目「這，就是科學」，今晚10點播出首集，他以醫學的概念，談到改革的問題，他認為，改革最大困難不是引進新思維，而是如何讓舊有思維有秩序的照時程消失。

柯文哲說，他當市長每年要編預算，就發現台北市政府預算越來越臃腫，每次有新的計畫，局長都會來報告，就會來要人、要錢，從沒遇到一個首長，走進來說有個計畫執行很多年，我們覺得已經不需要，可以把它取消，也就是從沒有人來說，就的預算要取消，永遠只會有人進來說新的預算要增加，這也是為何整個政府的預算只會越來越腫的原因。

柯文哲說，他後來發現新的計劃要給人給錢，舊的計畫如果不需要，其實可以被合併，但從來沒人說可以取消，所以我們中華民國預算才會越來越腫。他說，後來他發現通常政府要推陳出新，最困難永遠不是新事物的引進，而是原來的事物，不管事、物、人、預算，要怎麼取消才是大問題，發現改革最大困難根本不是引進新思維，而是如何讓舊有思維有秩序的按照時程消失。

柯文哲以醫學舉例，細胞死掉有兩種情形，一種是拿鐵鎚出來把指頭敲下去，指頭爛掉，這種叫「Necrosis」（壞死），蝌蚪本來有尾巴，後來尾巴會消失變成青蛙，這種叫「Apoptosis」這種是有計劃的死亡。

柯文哲認為，改革最困難的是如何讓舊有思維按照時程消失，乖乖掛掉不會引起周邊「發炎反應」，比方說不會找一大堆議員、立法委員來罵，也不會被舉白旗、拉白布條抗議，年金改革就是一個很不好的例子屬「Necrosis」，「他們到處抗議到處鬧，這種概念我們看一看，對我們執政有什麼改變？」

他談到近期台北市政府推動E化，但E化就是要買平板、裝網路，可是買平板、網路要花錢，後來他想到買平板、網路的錢可以和買報章雜誌、紙張預算合成一包，所以才會取消報紙，雖然現在很少人看報紙，但不看白不看，突然取消他們會不高興，不過一起處理、慢慢移過去，接受度就好，這也讓他學到處理預算不斷臃腫最好的方法。

柯文哲舉例藝文團體的補助，若過去每年都有補助，但今年突然沒有，馬上就會被抗議，但如果是先減少，本來一年補助100萬，今年改為50萬，雖然還是會唉唉叫，但還是會比沒有好一點。

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