黨產國用機構！黨產會：中廣接受政府預算逾57億元

2019-06-12 18:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查發現，曾由國民黨經營的中國廣播公司，過去長年接受政府補助經費。在1975年至1997年23年間，政府購買中廣國內廣播節目時間，及委託中廣辦理國際廣播，預算總額達57億2213萬1272元；此外，中廣公司亦曾發函給台灣省政府提及，中廣實際上是「黨產國用機構」。

黨產會調查報告提及，自中廣成立以後，即被政府徵用，當年與政府簽訂合約，作為政府傳佈政教之用，因不作商業性經營，中廣公司營運經費、員工薪資、購置設備房地產的費用，皆編列入國家總預算，由國庫支出給中廣經費，由中廣公司會計處理。

黨產會查出，中廣在1951年7月30日代電台灣省政府提及，「查本公司雖屬黨務機構，然自為政府徵用後，所有經費及員工薪津等均列國家總預算，由國庫開支，與政府機構已無迥異，故實際上為黨產國用機構，具有特別性質，殊不能與一般黨團機構相提並論。」

在1951年11月1日，中廣發函台灣省公產管理處又稱，「本公司為因襲訓政時期沿革，與行政院訂約，承應政府播音演化而為，公司本為名稱上之一種方式，而實質則經費均由行政院規列交通部主管範圍，在國庫支銷，類同特殊性質之政府機關。」

黨產會委員強調，6月20日將召開中廣聽證會，二大爭點為中廣是否曾由國民黨實質控制，且以非相當對價轉讓脫離國民黨？中廣若為附隨組織，現存財產是否不當取得財產，應命移轉國有？至於中廣38筆土地已移轉他人無法返還，是否應追徵其價額？

黨產會調查，國民黨中央財務委員會1949年11月間在台北召開中廣公司首次股東大會，推選張道藩為董事長。且中廣公司的董監及重要人事，須經國民黨中央決定，中廣人事員額由國民黨財委會考核及節制，中廣的退休辦法也由國民黨審核。

「中廣傑出人員受國民黨中央獎勉！」黨產會指出，例如「中國廣播公司大事記」一書記載，1974年國民黨中央工作會議，19日聽取中廣公司…報告後，當經決定「中國廣播公司黎總經理世芬及公司所屬工作同志，年來致力國內外廣播工作…能達成黨交付的任務，應予嘉勉。」

此外，中廣公司與政府間的合約內容，受國民黨中央指示，合約簽署完畢後，必須報黨中央核備；且中廣的財務經黨中央管考，且銀行借貸、保證人等事項，須經國民黨中央核示，甚至連中廣員工薪資、加班費、補助費等財務支出相關辦法，也須經國民黨核定。

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