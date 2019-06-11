獻歌挺「反送中」 陳其邁：此刻台灣人民跟你們站一起

2019-06-11 23:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院副院長陳其邁今晚透過臉書，表態力挺抗議送中條例的香港朋友，並獻上Beyond的「海闊天空」，祝福大家「今晚加油、一切平安」。

陳其邁說，此刻，香港朋友們往港鐵金鐘站集結，前往香港政府大樓與立法會，持續抗議送中條例。

「此刻台灣人民跟你們站在一起！」陳其邁在貼文最後說，這首「海闊天空」，是香港樂隊Beyond的經典作品，可說是香港人的精神象徵，包括數年前的佔中運動時，都是這首歌鼓勵無數香港人，賦予他們勇氣；文末還標註「香港地下國歌」。

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