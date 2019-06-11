泰晤士報刊登「台灣外長專文」：世界不能忽視中國對台威脅

2019-06-11 19:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國大報《泰晤士報》今天刊登外交部長吳釗燮投書。吳釗燮透過專文呼籲全球「絕不能忽視中國對台灣的威脅」，因中國有主宰世界新秩序的野心，正在世界各地滲透民主社會、使南海軍事化、誘使小國踏入債務陷阱等，「若台灣淪陷，誰是下一個？」

吳釗燮以「世界絕不能忽視中國對台灣的威脅」為題，專文投書英國《泰晤士報》，今天獲得刊登。署名為「台灣外交部長吳釗燮」。

吳釗燮文中指出，中國有「主宰世界新秩序的野心」，正在全球範圍擴大其影響力，例如使南海軍事化，或例如推廣「一帶一路」、過度承諾金援，吸引小國陷入債務陷阱。

吳釗燮也直言，中國透過不實資訊、駭客行為、賄賂、經濟脅迫、技術盜竊，和滲透內部政治等作法，利用民主社會的開放性，無所不在地滲透世界各地的民主社會。而就在這週日，百萬香港人走上街頭抗議《逃犯條例》修法，正是另一個中國干涉和壓制民主的警訊。

吳釗燮接著說明台灣受到的威逼，他說，雖然中國堅持推銷世界各國接受他的「一中原則」，但大多數國家對台灣和中國都擁有自己的政策，不等同中國立場。中國甚至恐嚇跨國公司將台灣列為中國省分，例如英航也受到威脅。

吳釗燮指出事實是「台灣是一個主權民主國家，不曾是、也不屬於中華人民共和國」，台灣選舉出自己的總統和國會議員、擁有自己的軍隊、簽發護照和簽證，並與其他國家建立獨立關係。台灣人享有言論、新聞、集會、宗教和政治參與自由，是個法治社會，5月才剛通過同性婚姻合法化。台灣是排名世界前20位的經濟強國，是半導體和通信技術的高科技中心，在醫療領域也具備全球領導地位。

吳釗燮說，「但這一切對中國都非常不方便」，他指出，中國想要吞併台灣，大刺刺聲明「不排除動用武力統一」，更干涉台灣的國際參與，每年還以多達3.6億次的駭客作為攻擊台灣政府，操弄輿論使社會動盪，千方百計打算摧毀台灣的民主。

但中國是監視自己公民、囚禁維吾爾人、打壓西藏宗教、關押維權律師、封鎖網路使用的警察國家，吳釗燮說，「絕大多數台灣人沒有興趣成為這種國家的一部分」。

吳釗燮強調，台灣2300萬人民的活力、專業、韌性和意志力，是一項獨特而重要的世界資產，「台灣很自豪能成為一個成功的民主故事，也應該得到志同道合國家的支持」。吳釗燮呼籲世界不能忽視中國對台灣的威脅，因「若台灣淪陷，誰是下一個？」

《泰晤士報》是英國全國發行的綜合型日報，對全球政治、經濟、文化發揮巨大影響力。

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