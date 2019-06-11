登山步道木棧道崩塌傷人 議員批：中市府螺絲鬆了

2019-06-11 20:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕霧峰青桐林生態園區木棧道塌陷致14人受傷，多名台中市市議員今（11）日在議會批評，早就要求市府修繕及維護步道，市府擺爛不重視，讓長者受困受傷，根本螺絲鬆了；市長盧秀燕說，全面檢視生態園區所有公共設施，預防意外災害發生。

台中市議員李天生、蔡耀頡說，日前質詢時提醒市府對步道要做修繕及維護，減少意外發生，言猶在耳，就發生霧峰青桐林生態園區木棧道塌陷，顯見市政螺絲鬆了，要求全面檢視登山步道、公園遊戲場遊具設施安全。

市議員江肇國、張家銨說，望高寮觀景平台從1月會勘至今，建設局遲未修復，許多民眾為了觀景而跨越封鎖線，威脅人身安全，市府根本擺爛、不作為，棄民眾安危於不顧，再不調整心態，愧對市民的託付與期待。

盧秀燕說，已請兩位副市長令狐榮達、陳子敬，分別帶隊到醫院探望14位傷者，後續將全力協助相關事宜，並下令相關局處全面檢視全市生態園區所有公共設施，預防所有可能因為蟲害、天災地變造成的災害。

因正值議會總質詢期間，令狐榮達、陳子敬今天代表盧市長分別到4家醫院探視傷者，並致贈慰問金及水果，祝福長輩早日康復。市府強調，除了持續提供照護、社會資源及法律等協助，也將體檢全市木棧道及登山步道等設備，避免類似意外再次發生。

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