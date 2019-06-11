議員批「民間友人贊助Line」違法 柯P自爆內部拱選總統

2019-06-11 15:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲官方line帳號今年5月重新上線，市府原稱是民間友人贊助經費，後又改口說其實是市長夫人陳佩琪解囊。市議員吳世正今質疑說法一變再變有違常理，柯市府公開透明破功，未料，柯文哲竟自爆，「他們說要弄選總統的事情，我說不要鬧了，就跟陳佩琪說給我50萬，給他們弄一弄這樣就好。」

柯文哲今天下午赴議會市政總質詢，市議員吳世正提及，柯文哲官方line帳號重啟，市府副發言人柯昱安日前聲稱是因獲得民間友人贊助經費，但現在並非選舉期間，台北市長怎能接受民間友人捐款。

吳世正批評，最誇張是，柯昱安疑似經高人指點發現違法後，趕快改口說，其實民間友人就是市長夫人陳佩琪，發言人代表市府、市長發言，如今市長卻說不知道這件事情？

豈料，柯文哲自爆，「他們說要弄選總統的事情，我說不要鬧了，就跟陳佩琪說給我50萬，給他們弄一弄這樣就好。」他還說，因為經費是蔡壁如處理，柯昱安可能搞不清楚，就打哈哈過去，強調自己個人應該沒有甚麼事情需要人贊助。

吳世正不滿大罵，「打哈哈？是你在打哈哈吧！發言人可以這樣嗎！如果一開始就知道是夫人贊助，就直接講啊！」「身為發言人應該要釐清真相，而不是圓來圓去，這就是魚目混珠，有違常理。」

沒想到柯竟又回，「我說選舉的事情不要府內人處理」。

聽到柯文哲嘟噥說「陳佩琪也算是民間友人」，吳世正傻眼怒斥「這就是在拗！」他認為發言人不應該說甚麼民間友人贊助這種影射違法的說法，更不應該變來變去。

柯昱安備詢則數度解釋，是因市長夫人陳佩琪一開始不想曝光，尊重當事人意願，也歡迎議員追查金流是否違法。

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