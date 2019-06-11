公投缺失惹民怨 監委要求中選會積極改善

2019-06-11 14:34

〔記者謝君臨／台北報導〕去年九合一選舉亂象叢生，監察委員楊芳玲、王幼玲調查發現，中央選舉委員會辦理全國性公民投票，在審核公投案文件、舉辦發表會及執行法律規定等面向，均有明顯缺失，監察院內政及少數民族委員會已審議通過調查報告，請行政院正視相關問題，並要求中選會應積極改善。

監委調查發現，公投併同公職人員選舉辦理，確有壓縮公投作業的準備時程，並加深公投事務籌辦難度，及中選會得審核公投提案的事項，法雖已有明文規範，但中選會辦理結果卻有疑義。

監委表示，去年1月修正後的「公投法」，已大幅調降提案門檻及連署人數，去年中選會受理案件數因而多至38件，成案數高達10案；且同法規定，法定期間內有全國性選舉時，應與公投同日舉行，導致壓縮公投作業的準備時程，並加深公投事務籌辦難度。行政院與中選會應防杜開票作業過程延滯，招致民怨的缺失再次發生。

此外，本次公投案未依序編號、主文字數多且文義不易理解，均影響民眾投票流程進行；另關於中選會得審核公投提案的事項，公投法已有規定，但該會對於「提案內容不能瞭解其提案真意」一項，迄未訂定認定標準，容有未洽；又將「公投案果若通過，權責機關應如何為必要處置」列為審核爭點，其必要性與合法性均有待商榷。

監委指出，中選會除舉辦公民投票電視意見發表會（或辯論會）外，應研採更具效益的宣導方式，以利民眾深入瞭解公投案的內容。又行政院對於部分公投案未派員出席意見發表會，藉以闡釋主管政策並進行辯護，協助民眾獲得充分資訊，以對公共事務審慎表達意見及投票，應切實檢討改善。

此外，本次公投發生「同一議題，立場相反」均成案的情況，但依現行法規，中選會並無職權可審核合併；且倘若立場相反的公投案投票結果均通過，也無權責機關應如何為實現該公民投票案內容必要作為的處理機制。行政院雖已增訂公投法相關條文送立法院審議，但在完成修法前，該院當審慎應處，以具體落實公民投票的結果。

監委說，據中選會查復，本次公投尚難認有「假反方」的情況，但該會為防杜前揭情事，要求反方辦事處推薦的代表人於出席發表會前，簽署行政指導下的切結書，且主持人當場制止「假反方」言論有實質認定困難，縱予制止，也缺乏相關裁罰規定，難有嚇阻實效，有待中選會研謀改善，以防止爭議發生。

最後，公投法規定，主管機關應建置電子系統，提供提案人的領銜人徵求提案及連署，但中選會迄未完成建置，除無法達成與戶役政系統資訊共享外，因提案及連署人名冊的份數甚多，戶政機關人工查對費時且易生誤差，更壓縮其他公投業務辦理時程。中選會宜儘速完成電子連署系統，辦妥相關法制配套事項。

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