挺韓粉專辦投票蔡英文碾壓勝 小編氣炸

2019-06-11 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕支持韓國瑜粉絲臉書「韓國瑜高雄市長」，發起一項支持度的投票活動，結果卻是蔡英文得票數一面倒（86%），氣得小編發文，痛罵都是網軍帶頭灌票。

隨著2020總統大選逼近，各黨有潛力的總統候選人都是輿情話題的焦點，尤其是目前民調、聲勢暫居第一韓國瑜，其爭議性的發言更是常遭受輿論批評。韓粉粉專「韓國瑜高雄市長」昨日中午發起投票，問到「韓國瑜&蔡英文」出來選總統，你會投給誰？結果跌破小編眼鏡，截至下午蔡英文以86%（約16萬票）的支持度碾壓韓國瑜14%（約2.6萬）。

在韓粉的地盤投票韓國瑜卻輸給蔡英文，面對這種結果，臉書粉絲團今天發文痛批，「在上週開始突然擁進一堆蔡英文網軍，灌票數，灌留言，看看每一個票數都被蔡英文假網軍帶頭真網友灌爆」、「由此可見這些網軍是在操作蔡英文的網路聲量，所以現實中真的韓蔡票數百分比會落差那麼大嗎？」，又稱蔡網軍在留言挑釁，「相信韓粉們心中都是有一把尺的！」，直言都是「1450」（網軍）的錯。

有網友將投票活動上傳到Ptt瞬間被網友推爆，推文道「取暖被凍死XD」、「快出來選總統拉，不要回高雄謝謝」、「笑死，同溫層也輸」、「一定是唐鳳出招啦，還有花錢買的1450」。

對於小編的發文，網友也留言「輸了就喊1450，那2020輸了要不要驗票？」、「請小編到時候一起看罷免市長的票數，再來斷定是網軍，還是真愛來的」，也有網友認真分析「小編，你知道韓導的支持者很多都不會用網路的嗎？會用臉書的大概都是年輕世代，所以這個懸殊的結果是很正常的，跟網軍關係不大。」

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